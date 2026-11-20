В ночь на 17 ноября, около 03:00, в Промышленном районе Самары произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Стара‑Загора.

Возгорание возникло в квартире на 4‑м этаже: горели домашние вещи, площадь пожара составила 8 кв. м.

Первыми на место прибыли подразделения 9 ПСЧ, которые незамедлительно приступили к ликвидации огня. Руководитель тушения пожара Андрей Михайлов принял решение направить в здание два звена газодымозащитной службы для поиска и спасения людей.

Из‑за сильного задымления часть жильцов не могла самостоятельно покинуть подъезд. Огнеборцы вынесли на улицу с 5‑го этажа троих детей, включая младенца, и маломобильную женщину. Ещё шестерым жильцам с 4‑го и 5‑го этажей помогли эвакуироваться с применением спасательных устройств. В общей сложности было эвакуировано 11 человек, спасено — 9. В

результате происшествия пострадала хозяйка квартиры — женщина 65 лет. На ликвидацию пожара привлекались также подразделения 5 и 4 ПСЧ, Специальной пожарно‑спасательной части. По предварительной версии дознавателей МЧС, причиной возгорания стал аварийный режим работы телевизора.

МЧС России предупреждает: Не оставляй ТВ включённым без присмотра — особенно на ночь. Отключай от сети, а не только пультом. Не накрывай телевизор и не ставь вплотную к стене — ему нужно охлаждение. Следи за шнуром и вилкой: потемнение, трещины, запах гари — повод отключить и вызвать мастера. Старые ТВ (старше 10–15 лет) чаще становятся причиной пожара — при сбоях их лучше заменить.

Если ТВ загорелся: Обесточь прибор (выдерни вилку или выключи автомат). Позвони по номеру 101 или 112. Накрой плотной тканью или используй огнетушитель. Не заливай водой, пока прибор подключён к сети! Если огонь не удаётся потушить — срочно покинь помещение, предупреди соседей.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области