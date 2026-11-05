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Непотушенная сигарета стала причиной смертельного пожара в Самаре

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Днем 4 ноября поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на проспекте Металлургов в Самаре.

Днем 4 ноября поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на проспекте Металлургов в Самаре.

На месте вызова горела квартира на первом этаже. Огонь охватил площадь 20 кв.м.

Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 12 человек, включая двоих детей.

К сожалению, в результате пожара погибла 68-летняя хозяйка квартиры. Ее сын, спавший в соседней комнате, успел спастись.

В ликвидации пожара были задействованы 22 специалиста и 7 единиц техники.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Вероятнее всего, женщина уснула с непотушенной сигаретой.

МЧС России напоминает:

- никогда не оставляйте сигарету непотушенной, тушите ее только в пепельнице и ни в коем случае не бросай спички и окурки на пол;

- не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении;

- не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты;

- установите дома пожарный извещатель, он предупредит о задымлении громким звуком.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Теги: Пожар Самара

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