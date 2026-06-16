Специалисты в Самаре приступили к техническому обследованию дома, пострадавшего от пожара

16 июня на месте пожара в доме № 20 по улице 22 Партсъезда по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева состоялось выездное совещание. Заместитель председателя Правительства Самарской области Владимир Кий совместно с начальником Главного управления МЧС России по Самарской области Сергеем Аникиным и главой города Самары Иваном Носковым проверили ход технического обследования строительных конструкций дома, которое проводит специализированная организация ООО «Реконструкция» совместно с управляющей компанией. По предварительным данным, завершить обследование планируется до конца текущей недели, далее будет получено экспертное заключение.



В ходе выездного совещания также проверили работу Штаба ликвидации ЧС, который развернут на базе школы № 163. По словам жителей дома, консультации проходят оперативно, все разъяснения даются четко и понятно.



«Со всеми жильцами дома постоянно на связи. На данный момент за консультацией в штаб обратились жильцы 32 квартир. Для двоих собственников уничтоженных в пожаре квартир подобрали маневренный фонд, в ближайшее время они туда заедут. Пообщался с жителями. Самое главное, что работой штаба они удовлетворены, по отзывам – объясняют подробно и доступно, помогают оперативно. Первый шок от произошедшего прошел, и сейчас главное — быстро оформить все нужные документы и получить муниципальные и региональные выплаты. Уже собрали 8 полных пакетов документов на оказание материальной помощи», - отметил глава города Самары Иван Носков.



Как пояснил представитель специализированной организации ООО «Реконструкция», техническое обследование жилого дома проводится комплексно.



«На первом этапе выполняем визуальный осмотр поврежденных конструкций в каждом из подъездов и фиксируем видимые дефекты. Затем проводим замеры прогибов несущих элементов, определяем прочность бетона, состояние арматуры в железобетонных конструкциях и наличие скрытых дефектов», – рассказал директор ООО «СЭК "Реконструкция"» Андрей Батаев.



Совместно с экспертами на месте работают специалисты Ростехнадзора и Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области.



Дополнительно Иван Носков вместе с директором школы № 163 Еленой Фень проверил состояние укрытия в образовательном учреждении. По его поручению в течение летнего сезона здесь запланирован косметический ремонт.



Дальнейшие решения о работах на доме будут приняты после получения результатов обследования и повторного заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.



Напомним, в результате пожара в доме № 20 по ул. 22 Партсъезда зафиксировано частичное обрушение межэтажных перекрытий, погибли две женщины 1975 и 1939 года рождения. Всего повреждено 32 квартиры, в которых проживает 48 человек, из них трое детей и пять инвалидов — всем оказана необходимая медицинская помощь.

Фото: пресс-служба администрации Самары