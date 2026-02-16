В Самаре загорелись две квартиры на первом этаже дома на улице Нагорной

Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, в понедельник произошел пожар на улице Нагорной, 19 в Промышленном районе города. На первом этаже полыхали две квартиры. Огонь охватил территорию площадью 50 квадратных метров.



Информация о ЧП поступила в 18:59. На месте работают 90 специалистов на 31 единице техники.



Известно, что в результате возгорания погиб один человек и еще четверо пострадали. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались десять человек.



Причины пожара устанавливаются.

Источник: 450media.ru

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области