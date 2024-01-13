В Самаре ликвидировали пожар в подсобном помещении на улице Алма-Атинская, 29

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В 15.45 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в Кировском районе, ул. Алма-Атинская, 29.

Пожарно-спасательные подразделения были автоматически направлены по повышенному рангу вызова – Пожар №2.

Пожар локализован в 16.34 на площади 8 кв.м., ликвидация открытого горения в 16.38, в подсобном помещении цеха горели вещи.

Погибших и пострадавших нет.

Для тушения пожара привлекались 93 человека и 26 ед. техники, в том числе от МЧС России 51 человек и 12 ед. техники.