Уроки безопасности проходят в Самаре

7 октября в школах Самары стартовали Всероссийские открытые уроки безопасности - они являются частью масштабной Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, организованной МЧС России. Мероприятия приурочены ко Дню гражданской обороны Российской Федерации, который отмечается 4 октября.



Особое внимание в этом году уделено практической отработке навыков и современным угрозам. Ученикам рассказывают о порядке действий при получении сигнала оповещения «Внимание всем!», показывают расположение укрытий и объясняют порядок эвакуации. Спасатели и педагоги учат детей распознавать звуки сирен и громкоговорителей, действовать, если угроза застала их в здании или на улице, а также рассказывают, где получать достоверную информацию. Кроме того, школьникам напоминают базовые правила действий при пожарах, авариях и ЧС техногенного характера.



«Мы провели уроки по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях для учеников с 1 по 11 классы. Младшим школьникам материал подавали наглядно и просто, старшеклассникам — в формате разбора более сложных сценариев. Все возможные угрозы систематизировали в два понятных блока: ситуации, когда нужно немедленно эвакуироваться, и случаи, когда безопаснее укрываться в здании. Эти алгоритмы классные руководители с детьми регулярно разбирают на классных часах, а раз в четверть закрепляют на общешкольных тренировках», – рассказала заместитель директора по обеспечению безопасности школы № 28 Наталья Корунова.



Главной целью мероприятий Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне является повышение культуры безопасности среди жителей региона, отработка алгоритмов действий при различных чрезвычайных ситуациях и укрепление взаимодействия экстренных служб, органов власти и образовательных организаций. Тренировка проводится с 7 по 9 октября.



9 октября в Самаре состоится плановая комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО). С 10:43 по местному времени краткосрочно будут включены электросирены и громкоговорители. Сразу после этого на общероссийских теле- и радиоканалах прозвучит сообщение: «Внимание всем! Проводится техническая проверка системы оповещения населения!» Просим соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию.

Фото: пресс-служба администрации Самары