Нацпроект помогает раскрывать таланты учителей и учеников самарских агротехклассов

Современное лабораторное оборудование, исследовательские проекты, обучение педагогов и первые осознанные профессиональные решения школьников - такими результатами работы агроклассов поделились в День учителя преподаватели школы № 2 посёлка Усть-Кинельский. Федеральный проект «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» открывает в Самарской области новые возможности не только для будущих специалистов, но и для их наставников.

«Светлана Николаевна, я теперь точно решила, что я буду учителем биологии, посмотрев на Вас», - такую открытку получила в День учителя Светлана Леонтьева. Для молодого педагога эти слова шестиклассницы стали особенно ценной наградой. А её девятиклассники после летних каникул пришли с другой, уже собственной инициативой: выращивать клубнику. Они самостоятельно нашли методику, изучили необходимые условия и составили список того, что потребуется для работы.

Агротехнологическое обучение в школе охватывает ребят с седьмого по одиннадцатый класс. Наряду с углублённым изучением химии, биологии, математики и физики школьники осваивают дополнительные направления: животноводство, генетику и селекцию растений, агроинженерию, биотехнологии и пищевое производство.

«Мы за этот год, конечно, с головой погрузились в работу с агротехклассами. То есть для нас это тоже новое, неизведанное», - рассказала Ольга Миронова, руководитель школьной кафедры естественно-научных предметов.

Благодаря партнёрам школа получила оборудование, позволяющее связать теорию с практикой. В распоряжении учеников появились анализатор качества молока, нитратомер, гидропонная установка, компьютерный класс. Ребята осваивают трёхмерное моделирование и учатся работать с цифровыми приборами.

На занятиях по химии школьники уже провели исследования молока разных производителей: сравнивали фермерскую и магазинную продукцию, определяли показатели её качества. Другой исследовательский цикл был посвящён содержанию нитратов в овощах и фруктах - домашних, купленных на рынке и в магазине.

Работа не заканчивается измерением. Полученные данные ученики заносят в электронные таблицы, строят диаграммы, сравнивают результаты и формулируют выводы. Результаты уже получили признание. По словам педагогов, за исследовательские работы аграрного направления школьники завоевали более десяти дипломов на окружном этапе научно-практической конференции «Взлёт». Все трое участников, прошедших на областной этап, стали победителями или призёрами: по физике и биологии - победителями, по химии и экологии - завоевали второе место. Ученики также успешно представляли работы на Константиновских и Путохинских чтениях, проводимых Самарским государственным аграрным университетом.

Старшеклассники ведут исследования совместно с Новосибирским государственным университетом (НГУ) в рамках программы «Генетические технологии для сельского хозяйства».

«Мы уже второй год подряд выращиваем бактериальные культуры, создаем пробиотики для сельскохозяйственных животных для повышения выживаемости молодняка, консервируем их и отправляем в Новосибирск. Там создается гигантская база генетического материала», - рассказывает Светлана Казакова, учитель биологии и координатор проекта.

Новые возможности учеников начинаются с развития наставников. Педагоги прошли онлайн-курсы Тимирязевской академии по проектной деятельности и преподаванию в агротехклассах. После успешной защиты Светлана Казакова участвовала в агротехнологическом форуме в Москве. «Форум вдохновил, дал возможность дальше развиваться. Мы видим, куда двигаться», - отметила она.

Успехи самарских агротехклассов базируются на системной поддержке государства. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев держит на личном контроле вопрос подготовки кадров для АПК, делая акцент на поддержке молодых специалистов и мотивации преподавателей.

Для педагогов агротехнологических классов предусмотрена система стимулирующих выплат. Их начисляют сельхозтоваропроизводители - соинвесторы проекта, при этом государство возмещает предприятиям до 95% фактически понесенных затрат. Аналогичная мера поддержки (компенсация до 90% затрат) распространяется на специалистов аграрных вузов и профильных научных организаций, заключивших соответствующие контракты.

В 2026 году стимулирующие выплаты на эти цели уже получили 19 специалистов на общую сумму свыше 2 млн рублей. До конца текущего года охватить программой планируется до 78 человек.

Кроме того, выпускники агротехклассов получают дополнительные баллы при поступлении в Самарский государственный аграрный университет.

Фото: Минсельхозпрод Самарской области