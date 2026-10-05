 В дошкольном отделении самарской школы № 35 завершился капитальный ремонт

В дошкольном отделении школы № 35 на улице Блюхера завершился капитальный ремонт. Работы провели в рамках нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети».



В здании обновили инженерные сети, кровлю, фасад и внутреннюю отделку, заменили мебель и оборудование. На территории уложили новый асфальт, установили теневые навесы, обновили ограждение и высадили растения.



«Здание садика фактически полностью “перестроили” — обновили все коммуникации, фасад, кровлю, внутреннюю отделку, оборудование и мебель», — отметил глава Самары Иван Носков.



Стоимость работ составила более 23 млн рублей.



Сегодня дошкольное отделение посещают около 100 детей от полутора до семи лет. До конца октября рядом с детским садом также планируют обустроить пешеходный переход с искусственной дорожной неровностью.

Фото: администрация Самары