Уроки по ИИ и 3D‑технологиям провели в самарских школах

6 октября в самарском лицее «Престиж» состоялся первый в новом сезоне «Урок цифры», посвященный искусственному интеллекту и 3D-технологиям.

Урок для учеников 10 класса провел Андрей Кузнецов — директор лаборатории FusionBrain (AIRI), исполнительный директор по исследованию данных Sber AI, команда которого является партнером и разработчиком содержания урока. Проект реализуется в Самаре в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».



На уроке школьники узнали о 3D‑технологиях и их связи с искусственным интеллектом, освоили базовые принципы работы с 3D‑технологиями на практике для применения в решении творческих, бытовых и инженерных задач. Отдельное внимание уделили тому, как ИИ ускоряет процесс 3D‑моделирования: ученики разобрали типовые сценарии использования нейросетей в моделировании и увидели, как сокращается время на прототипирование при помощи алгоритмов.



«Наше управление в Сбере сосредоточено на исследованиях в области генеративного ИИ и языковых моделей. Ключевая задача команды — трансформировать перспективные научные прототипы в прикладные продукты, которыми ежедневно пользуются миллионы людей. На занятии познакомил школьников с принципами создания интеллектуальных ИИ‑агентов: рассказал, как они обучаются, на чем основывают свои решения. Особенно важно донести до ребят реальные кейсы из практики – это позволит им соотнести свои интересы с перспективными профессиональными направлениями», – отметил управляющий директор, начальник Управления перспективных методов автоматизации и проектирования в Сбере Андрей Кузнецов.

Фото: пресс-служба администрации Самары