В Сызрани задержали воспитателя, подозреваемого в жестоком обращении с детьми в оздоровительном лагере

В Сызрани задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних в детском лагере.
По версии следствия, 20-летний молодой человек, работая летом 2026 года воспитателем в детском оздоровительном лагере в городе Сызрани, неоднократно применял физическую силу к несовершеннолетним.
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.
Фото: пресс-служба СУ СКР СО