В Сызрани задержали воспитателя, подозреваемого в жестоком обращении с детьми в оздоровительном лагере

В Сызрани задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних в детском лагере.

По версии следствия, 20-летний молодой человек, работая летом 2026 года воспитателем в детском оздоровительном лагере в городе Сызрани, неоднократно применял физическую силу к несовершеннолетним.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО