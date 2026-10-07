«Нелегал – 2026»: в Волжском районе в одной из теплиц полицейскими пресечено 16 фактов нарушения миграционного законодательства

В Самарской области проводится второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2026»: в одной из теплиц полицейскими пресечено 16 фактов нарушения миграционного законодательства.

Сотрудники Управления по вопросам миграции и Управления по контролю за оборотом наркотиков, а также полицейские Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону и регионального Управления Росгвардии продолжают реализацию комплекса контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.

Так, в ходе проверки, проведенной во время второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2026» на территории Волжского района с использованием беспилотного летательного аппарата, по информационным учётам МВД России проверено 55 лиц. Полицейские в одном из сельскохозяйственных комплексов задержали 12 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в отсутствие трудового договора.

Кроме того, 4 иностранных гражданина осуществляли трудовую деятельность без патента и уклонились от своевременного выезда за пределы РФ. Указанные лица привлечены к административной ответственности. По результатам рассмотрения всех материалов должностными лицами территориального отдела внутренних дел принято решение о назначении каждому из правонарушителей административных штрафов в размере 4 тысяч рублей и выдворении за пределы Российской Федерации. До момента выдворения иностранцы помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области. После принудительного выдворения из РФ в отношении указанных лиц будут приняты решения о запрете въезда в Российскую Федерацию.

В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению работодателя задержанных к административной ответственности.

Работа правоохранительных органов по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области