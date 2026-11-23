В Самарском академическом театре драмы имени М. Горького состоялся юбилейный вечер, посвящённый 175-летию театра. Праздник объединил артистов, сотрудников, представителей культурного сообщества и зрителей. В этот вечер вспоминали историю театра, поздравляли коллектив и говорили о его традициях, достижениях и будущем.

Юбилей стал поводом вновь обратиться к театральным традициям и встретиться со зрителями в атмосфере творческого вечера.

Лейтмотивом вечера стала фраза «Снова с нуля», вынесенная на афишу. Так называется песня на стихи Бориса Свойского, музыку к которой написал музыкальный руководитель театра, народный артист РФ Марк Левянт. Эта фраза стала и своеобразным принципом, близким театру.

От имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева коллектив театра поздравил заместитель губернатора Самарской области Владимир Кий. В торжественной обстановке он вручил награды сотрудникам театра.

Нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За вклад в российскую культуру» награждена народная артистка РФ Жанна Романенко (Надеждина). Почётной грамотой Министерства культуры РФ отмечен заслуженный артист Самарской области Фёдор Степаненко, благодарность Министра культуры РФ объявлена заслуженной артистке РФ, народной артистке Самарской области Елене Лазаревой.

Почётные грамоты губернатора Самарской области вручены и. о. директора театра Юрию Проничеву и начальнику гримёрного цеха, заслуженному работнику культуры РФ Тамаре Черновой.

Благодарности губернатора удостоены главный администратор Лариса Гвоздкова, артисты Виктор Мирный и Андрей Нецветаев, заведующая труппой Елена Сомова и артист Владимир Сухов.

Коллектив поздравила министр культуры Самарской области Екатерина Матвеева:

«Я от всего сердца поздравляю коллектив тетра с юбилеем! Мы гордимся, что Самарский театр драмы подарил нам такое созвездие блистательных имен, заложил крепкие творческие традиции. Сегодня наш театр - достойный наследник. Театр остается точкой притяжения не только для жителей нашего города, но и для гостей со всей России. Желаю нашему театру — аншлагов, зрительской любви и громких премьер. Пусть впереди вас ждут только удачные сезоны, смелые режиссерские решения и восторженные аплодисменты»!

В этот вечер юбиляра шествовали и коллеги: со сцены звучали поздравления представителей Самарского академического театра оперы и балета, театра «СамАрт», театра «Грань» и многих других. Тёплые слова в адрес театра передала и телеграмма от председателя Российского театрального общества, народного артиста РФ Владимира Машкова.

175 лет на сцене, сотни спектаклей, поколения артистов и зрителей. История театра продолжается!

Фото: минкульт СО