Штольни в Сокольих горах на Красной Глинке продали на торгах за 98,5 млн рублей. Победителем стало петербургское ООО «ТекФорс Инжиниринг». Об этом сообщил конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Горный холод», пишет «Волга Ньюс».

Штольни, в которых добывали известняк, были оборудованы под склады рыбной продукции в 1939 году. После Великой отечественной войны здесь какое-то время действовали артиллерийские склады. В 1961 г. здесь начал работу "Хладокомбинат № 2", где хранились стратегические запасы продовольствия. Вместимость прорытых залов и коридоров составила 16,4 тыс. тонн. Со всего Советского Союза сюда свозили рыбу, консервы, мясную продукцию. Последнюю партию советских продуктов — 300 тонн сливочного масла — отсюда вывезли в 1992 г., после чего предприятие фактически перестало выполнять функцию государственного стратегического запасника. В 1990-е имущественный комплекс был приватизирован.

В 2024 г. комплекс, к которому, помимо штолен, относятся несколько зданий, котельная и железнодорожная платформа, выставляли на продажу за 150 млн рублей. Штольни собственник предлагал использовать под майнинговую ферму, указывая, что выделенная электрическая мощность составляет 1200 Мвт.

Как распорядится имуществом новый собственник, неизвестно