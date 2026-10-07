Власти Самары намерены реконструировать бывший кинотеатр «Юность»

Я нашел ошибку
Главные новости:
6 октября в Самаре состоялось расширенное заседание Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия».
«Единая Россия» в Самарской области: кандидаты на ключевые посты и обновление отделения
6 октября 2026 года в Казани состоялось совместное совещание аппарата полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе и межведомственной комиссии Республики Татарстан.
В ПФО обсудили трудоустройство ветеранов СВО  
9 октября в Самаре на площадке универсальной муниципальной ярмарки на пересечении улиц Киевской и Тухачевского (ул. Партизанская, 55Е) стартует «Всероссийская ярмарка».
В Самаре пройдет «Всероссийская ярмарка»
В поселке Малороссийский близится к завершению возведение нового модульного фельдшерско-акушерского пункта. Строительная готовность объекта на данный момент составляет 80%.
В Большеглушицком районе завершается строительство нового ФАПа
Сторонник партии «Единая Россия», индивидуальный предприниматель и многодетный отец Дмитрий Пальцев из села Дмитриевка Нефтегорского района лично отправил крупную партию гуманитарной помощи в госпиталь города Луганск. Общий вес груза составил 40 тонн прод
40 тонн гуманитарной помощи из Нефтегорского района : многодетный отец и сторонник «Единой России» Дмитрий Пальцев поддержал госпиталь в Луганске
Продолжается комплексное оздоровление реки Сызранки в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.
В Сызрани продолжается расчистка реки в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие»
Beeline Cloud запустил AI Hive Platform — комплексную экосистему ИИ-рабочих мест для бизнеса.
Beeline Cloud открыл бизнесу доступ к защищённым ИИ-рабочим местам
CNewsMarket подготовил первый российский рейтинг крупнейших проектов частных сетей связи (pLTE). «Билайн бизнес» возглавил топ операторов, реализовавших подобные проекты.
«Билайн бизнес» возглавил рейтинг крупнейших pLTE-проектов по технологической зрелости
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.71
0.78
EUR 96.03
0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится торжественное освещение и передача иконы военнослужащим
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Власти Самары намерены реконструировать бывший кинотеатр «Юность»

221
Власти Самары намерены реконструировать бывший кинотеатр «Юность»

Об этом сообщается в проекте городского бюджета, рассчитанного на следующие три года: 2027, 2028 и 2030. Проект соответствующего решения городской думы Самары опубликован во вторник, 6 октября, пишет 63.ру.

«На реконструкцию нежилого здания, которое располагается в доме № 28А по улице Ново-Вокзальной в Промышленном районе областной столицы предусмотрено 7 944 400 рублей», — говорится в документе.

Работы планируют начать в 2028 году.

Кинотеатр «Юность» заброшен много лет. Но долгое время на него не обращали внимания. Изменилась ситуация после пожара в 2019 году. Здание хотели реконструировать под детскую школу искусств на 800 человек, где дети смогли бы заниматься в две смены.

По предварительной информации, здание снесут, сохранив только фундамент кинотеатра. На его основе возведут новое трехэтажное здание. По окончании строительства районная администрация займется благоустройством прилегающей территории.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
«РКС-Самара» предупреждают о недостоверных «квитанциях»
7 октября 2026  13:05
«РКС-Самара» предупреждают о недостоверных «квитанциях»
259
в Самаре к теплу подключили 20,8% жилищного фонда
7 октября 2026  12:26
В Самаре к теплу подключили 20,8% жилищного фонда
260
Штольни в Сокольих горах на Красной Глинке продали на торгах
7 октября 2026  11:35
Штольни в Сокольих горах на Красной Глинке продали на торгах
295
В Самаре планово включат сирены
7 октября 2026  10:08
В Самаре планово включат сирены
356
Первое заседание Самарской губернской думы пройдет 8 октября
6 октября 2026  13:18
Первое заседание Самарской губернской думы пройдет 8 октября
744
Весь список