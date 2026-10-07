Власти Самары намерены реконструировать бывший кинотеатр «Юность»

Об этом сообщается в проекте городского бюджета, рассчитанного на следующие три года: 2027, 2028 и 2030. Проект соответствующего решения городской думы Самары опубликован во вторник, 6 октября, пишет 63.ру.

«На реконструкцию нежилого здания, которое располагается в доме № 28А по улице Ново-Вокзальной в Промышленном районе областной столицы предусмотрено 7 944 400 рублей», — говорится в документе.

Работы планируют начать в 2028 году.

Кинотеатр «Юность» заброшен много лет. Но долгое время на него не обращали внимания. Изменилась ситуация после пожара в 2019 году. Здание хотели реконструировать под детскую школу искусств на 800 человек, где дети смогли бы заниматься в две смены.

По предварительной информации, здание снесут, сохранив только фундамент кинотеатра. На его основе возведут новое трехэтажное здание. По окончании строительства районная администрация займется благоустройством прилегающей территории.