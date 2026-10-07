Финальный маршрут: «Лабиринт решений 2.0» приглашает самарскую молодежь сделать свой выбор

9 октября в 12:10 в Самарском металлургическом колледже (ул. Алма-Атинская, д. 1) состоится заключительное мероприятие серии интерактивных встреч «Лабиринт решений 2.0».

«Лабиринт решений 2.0» — это иммерсивный квест, который помогает молодёжи взглянуть на проблему незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ через смоделированную жизненную историю.

За время реализации проекта мы уже успели побывать в 9 колледжах Самары и встретиться с 360 студентами. Теперь финальный маршрут «Лабиринта решений 2.0» пройдёт в СаМеК.

Команды проходят пять тематических станций. На каждой из них участники погружаются в этап истории героя, пытаясь разобраться в причинах его поступков, оценить возможные последствия и вместе найти решения.

Главная задача мероприятия — помочь молодым людям осознанно подходить к собственным решениям и понимать возможные последствия своего выбора. За каждым поступком стоит выбор, а у каждого выбора есть последствия.

Финальная встреча станет ещё одной возможностью поговорить о том, как принимать решения осознанно, критически оценивать происходящее и не поддаваться негативному влиянию.

Проект реализуется в рамках пункта «Организация интерактивных мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди несовершеннолетних на территории городского округа Самара» муниципальной программы городского округа Самара «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Самара» на 2026-2030 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 15.12.2025 №1398. Организаторами мероприятия выступают Администрация городского округа Самара и муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи».