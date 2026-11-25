В школе №8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области им. воина-интернационалиста С.А. Кафидова прошла встреча с лектором Российского общества «Знание», актрисой театра и кино Олесей Железняк. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Чтецкие программы», который Российское общество «Знание» реализует совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента России Владимира Путина. Литературный клуб школы вошел в список самых активных в стране. Встреча соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».

В ходе диалога «Художественное слово в эталонном звучании» лектор рассказала школьникам о книгах, которые сопровождали ее в жизни, о том, как литература формирует вкус и воображение, а также провела практический разбор чтения и дала профессиональные советы.

Актриса поделилась, что давно знакома с регионом.

«Я очень люблю Самару. Здесь у меня появились друзья: много лет назад я приезжала с спектаклем «Пигмалион» вместе с Ларисой Ивановной Голубкиной, мы жили в гостинице напротив художественного музея. Лариса Ивановна признавалась, что очень любит Самарский художественный музей, — и я, конечно, туда пошла. Там познакомилась с экскурсоводом Ингой, и мы до сих пор дружим. Бывать в Самаре приходится довольно часто, и я люблю этот город в любую погоду — и зимой, и летом, особенно летом: как-то мы даже успели искупаться, прежде чем уехать утром в Тольятти. Мне кажется, Самара — очень театральный город: это всегда слышно по залу, когда играешь в филармонии, в Драмтеатре или сегодня в Доме офицеров. И люди здесь потрясающие. Когда бываю в городе, обязательно захожу в храм — я даже была у вас на колокольне и знакома с Юрием Ивановичем, архитектором, который проектировал местные храмы», — поделилась Олеся Железняк.

Она поблагодарила за приглашение и встречу и призналась, очень рада, поскольку считает, что главное, что люди могут подарить друг другу в этой жизни, — это время, и поездка в школу наполнила ее саму.

Лектор Общества «Знание» поделилась опытом с ребятами и учителями. Сама она в подобном проекте участвует впервые, хотя в детстве занималась в театральном кружке обычной школы и тогда даже помыслить не могла, что однажды окажется на профессиональной сцене. Учителей она сравнивнила со светлячками и маячками, добавляя, как важно в жизни встретить своего учителя.

«Убеждена, что это очень полезная затея, потому что вкладываться в детей нужно всегда. Дети — это наше настоящее, наше будущее и сама непрерывность жизни. Пока с нашими детьми все в порядке, пока мы понимаем, что в их душах идет борьба добра со злом — а поле этой битвы всегда сердце человека, — все будет хорошо. Учителя здесь особые люди: учитель — это тот, кто тебя ведет. Я до сих пор помню свою первую учительницу Елену Николаевну», — рассказала лектор Общества «Знание».

Она поделилась, что родилась в простой московской семье: мама работала швеей, отец — грузчиком. Мечта о сцене привела её в ГИТИС. Во время дебюта в фильме Тиграна Кеосаяна «Ландыш серебристый» так боялась известных к тому моментов партнеров по кадру — Александра Цекало, Юрия Стоянова и других — что после съемочного дня, чтобы хоть как-то снять напряжение и «отпустить» страх, смотрела ужасы.

О своей профессии Олеся Железняк рассуждала через книги — «Путь актера» Михаила Чехова и «Письма» Константина Станиславского: по ее словам, именно они помогают ей размышлять о работе на сцене, поиске внутреннего равновесия, самооценке и об ответственности артиста перед зрителем. Лектор Общества «Знание» поделилась мыслью, что работа на сцене не должна строиться на саморазрушении.

Рассказывая об отношении к формату книг, актриса отметила, что не может читать в электронном виде — ей важно, чтобы книга пахла, а при её открытии ощущался особый мир. Говоря о литературе Олеся Железняк подчеркнула связь между сказками, творчеством Александра Пушкина и формированием нравственных ориентиров у детей, радостью живого слова и ощущением счастливого детства. Чтение вслух детям и выбор сказок, по ее словам, неотделимы от другой ее роли — воспитания четверых детей и сохранения семьи.

Напомним, открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб может каждая школа — для этого необходимо обратиться на сайт Российского общества «Знание».

Фото предоставлены пресс-службой Российского общества «Знание»