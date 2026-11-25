Прокуратура г. Чапаевска Самарской области провела проверку соблюдения требований трудового законодательства. Установлено, что завод более трех месяцев частично не выплачивал заработную плату ряду работников. На момент проверки выявлен долг в размере 100 тыс. рублей.

Материалы проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых в отношении генерального директора завода возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы и иных выплат).

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление точной суммы долга, периодов образования задолженности и количества потерпевших работников. На контроле надзорного ведомства находится вопрос фактического погашения задолженности перед сотрудниками.