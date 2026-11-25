30 ноября в 16:00 в театре для детей и молодёжи «Мастерская» (ул. Чернореченская, 15) пройдёт торжественная церемония награждения граждан, проявивших активность в социально значимых проектах на территории городского округа Самара.

В этот день соберутся добровольцы, партнёры и представители общественных организаций, чтобы подвести итоги волонтёрской деятельности за 2026 год и отметить тех, кто внёс значимый вклад в развитие добровольческого движения.

По итогам года благодарственными письмами различного уровня будут награждены 50 волонтёров и 10 партнёров, проявивших активность в реализации социально значимых инициатив. Их деятельность охватывает различные направления добровольчества и направлена на помощь жителям, поддержку общественных проектов и развитие гражданской активности.

Среди почётных гостей церемонии — представители Думы городского округа Самара, Департамента культуры и молодёжной политики Администрации г.о. Самара, Министерства молодёжной политики Самарской области, а также Сергей Андриянов — руководитель СамРО ВОД «Волонтёры Победы».

Церемония станет не только возможностью отметить достижения добровольцев, но и важным событием для всего волонтёрского сообщества. Публичное признание заслуг активных жителей помогает формировать культуру добровольчества, вдохновляет молодёжь на участие в жизни города и способствует развитию новых социальных инициатив.

В качестве подарков участники церемонии получат сертификаты, брендированные фоторамки, шопперы, футболки, коферы и шнурки для телефона. Для наиболее активных волонтёров также подготовлены специальные призы: за первое место — наушники, за второе — портативная колонка, за третье — смарт-часы.

Мероприятие проводится в рамках реализации муниципального задания МБУ г.о. Самара «Самарский Дом молодёжи» на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, а также программ поддержки добровольчества на территории городского округа Самара. Церемония приурочена к подведению итогов добровольческой деятельности за 2026 год и станет завершающим событием цикла «Недель добра», прошедшего в рамках XXV Форума добровольцев Самарской области. Организаторами мероприятия выступает МБУ г.о. Самара «Самарский Дом молодёжи» при поддержке Департамента культуры и молодёжной политики Администрации г.о. Самара.