25 ноября 2026 года теплоход «Окский-35» ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» завершает работу на паромной переправе «г. Самара (Октябрьский спуск) – с. Рождествено» в связи с необходимостью проведения планового ремонта. На линию выйдет паром «СП-103» ООО «Судоходной компании «Бурлак».

В связи с необходимостью дооборудования береговой причальной инфраструктуры на остановочном пункте «г. Самара (Октябрьский спуск)» под габариты судна «СП-103» 26 ноября 2026 года переправа работать не будет.

Начиная с 27 ноября 2026 года перевозки будут осуществляться по установленному в настоящее время расписанию движения, с учетом фактических гидрометеорологических условий: отправление от с. Рождествено в 06.00; 12.30; и 16.30 час. от г. Самары (Октябрьский спуск) в 08.00; 14.00; и 18.00 час. по действующим в навигацию 2026 года тарифам.