В Автозаводском районе Тольятти 24 ноября инспекторы дорожно-патрульной службы, прибывшие на место ДТП, установили: в 12:18 50-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Vesta, двигался по улице Льва Яшина со стороны улицы Южного шоссе в направлении улицы 70 лет Октября. В пути следования, при выезде на перекресток с круговым движением возле дома №22, не уступил дорогу электромопеду Hualu U8 без регистрационного знака, под управлением 52-летнего мужчины, который, прибегнув к экстренному торможению, допустил падение. Водитель электромопеда доставлен в медицинское учреждение.