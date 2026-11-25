Кирилл Мазараки прошёл путь от слушателя «Школы GR» до члена «GR-клуба», а затем — до уполномоченного представителя Института по Москве и Московской области. Теперь — новая ступень: Департамент проектной деятельности.

По образованию он психолог, затем получил дополнительное образование в сфере маркетинга и GR. Эксперт и консультант по продажам и маркетинговым коммуникациям, меценат и предприниматель — он сочетает в себе качества, которые сегодня особенно востребованы в сфере взаимодействия бизнеса и власти, отмечают его самарские коллеги.

Среди проектов, в которых он принимал участие, — организация и проведение панельных дискуссий и стратегических сессий в рамках Международных муниципальных форумов стран БРИКС+ и Делового муниципального форума БРИКС, юбилейный форум «Бизнес и власть: региональные стратегии развития», а также участие в составе самарской делегации в бизнес-миссиях в регионы России и ближнего зарубежья.

Особое место в его работе занимает взаимодействие с партийным проектом «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области. Кирилл Мазараки неоднократно участвовал в организации мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, помогал выстраивать диалог между предпринимателями и властью. Его опыт в сфере GR и коммуникаций стал тем инструментом, который помогал делать эти встречи не формальными, а результативными.

Генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития», член Общественного совета партпроекта «Предпринимательство» в Самарской области Максим Кануев отметил, что это назначение — закономерный результат многолетней работы: «Кирилл — с нами давно, и его достижения говорят сами за себя. Для Самарской области он не чужой человек: он учился в "Школе GR", участвовал в самарских проектах Института, многие из которых мы запускали вместе с партийным проектом "Предпринимательство". За каждой из наших инициатив стоит его энергия, профессионализм и умение выстраивать связи. От всей души поздравляю его с назначением и желаю новых успехов. Уверен, что впереди — ещё более масштабные проекты и новые горизонты».

Назначение Кирилла Мазараки директором Департамента проектной деятельности открывает новый этап в развитии «Института РиМР». В его задачи войдёт координация проектов организации, развитие партнёрств и продвижение инициатив, направленных на устойчивое развитие территорий России.

Для Самарской области это означает, что опыт, накопленный здесь, будет востребован на федеральном уровне. А проекты, которые начинались в регионе, получат новый импульс и поддержку.

«Самара для меня — не просто точка на карте, — говорит Кирилл Мазараки. — Это регион, где я работал, где реализовывались важные инициативы, где я видел, как диалог между бизнесом и властью приносит реальные результаты. Новое назначение — это ответственность, но и возможность сделать больше. Уверен, что вместе с командой Института мы сможем реализовать ещё много проектов, которые изменят качество жизни людей в регионах».