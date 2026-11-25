Народный фронт 23 ноября запустил всероссийский опрос, посвящённый реализации национальных проектов и изменениям в основных сферах жизни

граждан в 2025–2026 годах. Жителям всех регионов России предлагают оценить, какие изменения они заметили в здравоохранении, образовании,

социальной поддержке, жилищно-коммунальном хозяйстве и других направлениях. Принять участие в исследовании можно до 10 декабря 2026

года.



Опрос проводится в рамках поручения Президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным

проектам от 28 декабря 2024 года. Участникам исследования предлагается рассказать об изменениях, произошедших за последние два года в различных

сферах жизни. В частности, вопросы касаются доступности и качества медицинской помощи, поддержки семей, образования, условий труда, ЖКХ,

благоустройства городской среды, культуры, туризма, экологии и цифровизации.



Пройти опрос могут жители городов и сельских населённых пунктов из всех регионов России в возрасте от 15 лет. Исследование позволит собрать

мнения представителей разных возрастных и социальных групп, сравнить оценки жителей крупных городов и небольших населённых пунктов и

определить наиболее значимые для граждан проблемы.



Ответить на вопросы можно на сайте Народного фронта. Участие анонимное и конфиденциальное, заполнение анкеты займёт около 10–15 минут.



Полученные ответы будут проанализированы в обобщённом и обезличенном виде. Результаты исследования станут основой для подготовки экспертных

предложений по повышению эффективности реализации национальных проектов.



По итогам исследования планируется подготовить доклад главе государства.



Народный фронт приглашает россиян принять участие в опросе до 10 декабря.