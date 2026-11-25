Появилась новая информация о последствиях ночного налёта БПЛА на Самарскую область. Её озвучила мэр Новокуйбышевска Виктория Каткова, пишет 63.ру.

«Уважаемые новокуйбышевцы! Сегодня ночью силами ПВО и мобильных огневых групп была отражена массированная атака БПЛА. Благодарю наших защитников за слаженную и оперативную работу. Произошёл сбой на высоковольтных линиях. Без света остаются 70 многоквартирных домов, 4 школы, 2 детских сада и одно медицинское учреждение», — заявила градоначальник.

По словам Виктории Катковой, все службы работают в усиленном режиме.

«Медицинское учреждение уже подключено от резервных источников, по остальным объектам устанавливают генераторы. Восстановление энергоснабжения продолжается. Информация будет уточняться», — добавила мэр Новокуйбышевска..

Мэр Новокуйбышевска напомнила жителям, что не стоит фотографировать и выкладывать в соцсети последствия атак. Если горожане обнаружат подозрительные предметы или обломки, их нельзя трогать — нужно сразу обращаться в экстренные службы по номеру 112.

В зону отключения электроэнергии попали не только жилые дома и социальные объекты, но и «Волжские термы».

«В связи с аварийным отключением электроэнергии сегодня, 25 ноября, аквацентр временно закрыт для посещения до восстановления электроснабжения. О возобновлении работы мы дополнительно сообщим в наших социальных сетях. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание!» — заявили представители зоны отдыха в соцсетях.

Угрозу атаки БПЛА в Самарской области объявляли с 1:06 до 8:42. В губернской столице дважды срабатывали сирены: сначала около 04:00 — в отдельных районах, а в 04:30 — во всём городе. Кроме того, Росавиация ввела ограничения на полёты в аэропорту Курумоч.