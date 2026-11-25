Беспилотные летательные аппараты утром 25 ноября атаковали предприятия в Сызрани Самарской области, сообщил мэр города Андрей Советкин на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«По оперативным данным, <...> пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают экстренные службы. Зафиксированы небольшие повреждения, в течение нескольких часов они будут отработаны», — поделился Советкин.

Он поблагодарил военных и бойцов мобильных огневых групп.

Всего в ночь на 25 ноября дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) выявили и уничтожили 305 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России, сообщило Минобороны.

В частности, 145 дронов уничтожили над Самарской областью. В результате атаки один человек получил несовместимые с жизнь травмы, а на некоторых территориях региона зафиксировали перебои с электричеством. Занятия в нескольких школах и детских садах Куйбышевского района Самары отменили после массированной атаки БПЛА, пишет Газета.