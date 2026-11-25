Смертельное ДТП произошло в 17:15 в Большеглушицком районе 24 ноября. 22-летний мужчина, управляя автомашиной ВАЗ-21140, двигался по 81 км автодороги «Самара – Большая Черниговка до границы с республикой Казахстан» со стороны Большой Глушицы в направлении Самары. В пути следования, осуществляя обгон по полосе для разгона, допустил наезд на стоящий грузовой автомобиль Shacman SX42586V385 в составе прицепа-шасси, под управлением 38-летнего мужчины. Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, его пассажиры – 20-летний мужчина и 18-летняя женщина госпитализированы.