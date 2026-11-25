Познакомиться с искусством европейских мастеров, увидеть масштабную панораму Волги и открыть творческое наследие самарского художника можно в Самарском областном художественном музее. Билеты на три действующие выставки доступны для приобретения по Пушкинской карте в рамках программы популяризации культурных мероприятий среди молодёжи. (0+)

В экспозициях представлены произведения западноевропейского искусства XVII–XIX веков, живопись и графика Михаила Митряшкина, а также масштабные работы Валентина Пурыгина — одного из значимых представителей самарской художественной школы.

«Искусство Западной Европы: шедевры из Тульского музея изобразительных искусств в СОХМ»

Выставка работает до 13 декабря 2026 года и знакомит с произведениями мастеров Италии, Голландии, Фландрии, Франции, Германии и Польши. Живопись, скульптура и предметы декоративно-прикладного искусства раскрывают многообразие европейской художественной культуры нескольких столетий.

Подробнее: artmus.ru/exhibition...

«Михаил Митряшкин в кругу друзей»

Выставка открыта до 30 ноября 2026 года и посвящена 100-летию со дня рождения Михаила Митряшкина — живописца, графика и плакатиста, чья жизнь и творческая судьба тесно связаны с Самарой. В экспозицию вошло более 40 произведений из собрания Самарского художественного музея и других коллекций.

Подробнее: artmus.ru/exhibition...

«Валентин Пурыгин. Переправа»

Юбилейная выставка, приуроченная к 100-летию со дня рождения заслуженного художника РСФСР Валентина Захаровича Пурыгина, работает до 30 ноября 2026 года. Центральное место в экспозиции занимает масштабное полотно «Полдень. За Волгой», написанное в 1971 году. Картина длиной восемь метров представляет собой панораму заволжского пейзажа с протяжённым берегом, осокорями и пасущимся стадом. После 55 лет раздельного хранения две части произведения впервые вновь представлены вместе.

Подробнее: artmus.ru/exhibition...

Напомним, программа «Пушкинская карта» стартовала по решению Президента в сентябре 2021 года. Сегодня программа реализуется в рамках нацпроекта "Семья". Программа позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать учреждения культуры за счёт средств карты. Её можно использовать для приобретения билетов на участвующие в программе выставки, спектакли, концерты и другие культурные события.

Фото: минкульт СО