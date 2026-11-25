В Кинель-Черкасском районе педагоги Станции юных техников Кинель-Черкасской школы № 2 освоили современные компетенции в рамках национального проекта «Кадры». Обучение проходило в Федеральном учебном центре ООО «Союз энергетиков Поволжья» по программе эксплуатации мобильных робототехнических комплексов и беспилотных аппаратов. Содействие в повышении квалификации оказал Кадровый центр «Работа России» Кинель-Черкасского района. Занятия шли в летние каникулы, а полученные навыки учителя уже передают своим ученикам.

Инженер, преподаватель информатики Дмитрий Трухов и завуч, преподаватель физики и информатики Руслан Хуснутдинов прошли несколько модулей: практическую робототехнику, управление БПЛА и искусственный интеллект.

«Мы учились собирать БПЛА и осваивали управление ими. Отрабатывали навыки на симуляторе. Это были очень полезные опыт и знания, которые мы теперь можем передавать своим ученикам», – поделился Дмитрий Трухов.

В этом году обучение прошли учителя со всей области, в том числе из Кинель-Черкасского района, Самары и Тольятти. По словам представителя учебного центра Бориса Ладина, сотрудничество оказалось полезным для обеих сторон, и работа продолжится в 2027 году.

«Нацпроект «Кадры», инициированный главой государства, открывает возможности не только для педагогов, но и для всех жителей региона. Он позволяет любому человеку получить современную профессию, повысить квалификацию или освоить новую специальность. Обучение проходит по востребованным в регионе направлениям и бесплатно для граждан», – отметила руководитель Кадрового центра «Работа России» Кинель-Черкасского района Елена Судойская.

Нацпроект «Кадры» доказывает свою эффективность на практике: педагоги получают современные компетенции, а школьники – доступ к знаниям, которые еще недавно казались фантастикой.

Фото – Минтруд Самарской области