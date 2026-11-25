Срок уплаты имущественных налогов всё ближе — а у вас ещё остались вопросы. Не откладывайте их решение на последний день — приходите в инспекцию, чтобы без спешки разобраться во всех деталях и оплатить налоги не позднее 1 декабря.

В субботу 28 ноября с 9:00 до 15:00 во всех территориальных налоговых органах Самарской области пройдёт День открытых дверей.

В рамках мероприятия жители Самарской области смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц. Сотрудники налоговой службы уточнят начисления по недвижимости, земле и транспорту, подскажут, как быстро оплатить налоги. Расскажут кому положены льготы, как их оформить, какие документы нужны для получения вычета на лечение, обучение, покупку квартиры. Помогут с заполнением документов, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут зарегистрироваться в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» — это самый удобный способ оплатить налоги и решать налоговые вопросы онлайн.