В Самаре появился первый участок дороги в микрорайоне Орловский

Власти Самары сообщили о завершении строительства первого участка дороги в микрорайоне Орловский. Его протяженность составляет около 2 километров.

От первой встречи главы областной столицы с местными до окончания работ прошло около полутора лет. За это время спроектировали и обустроили новые дороги. Также продолжают наводить порядок в кадастровых картах.

Второй этап строительства дороги в Орловском — вдоль жилого массива — также хотят завершить в нынешнем году. Специалисты уже готовят под асфальтирование разворотное кольцо, пишет МК-Самара.

Фото: администрация Самары