Аудитория госпабликов Самарской области в МАХ в превысила 630 тысяч пользователей

По данным ЦУР Самарской области количество пользователей госпабликов в МАХ в нашем регионе составляет 634 778 человек.

В топ-10 госпабликов по количеству подписчиков в Самарской области входят: канал Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ( https://max.ru/Fedorischev63 ); РСЧС Самарская область ( https://max.ru/id6315800932_gos ); МЧС Самарской области ( https://max.ru/id6315800812_gos ); Министерство здравоохранения Самарской области ( https://max.ru/minzdrav_63 ); Министерство образования Самарской области ( https://max.ru/samminobr ); Тольяттинский госуниверситет ( https://max.ru/id6320013673_gos ); Медиаагентство «Самара 450» ( https://max.ru/samara450 ); Образовательный центр «Южный город» ( https://max.ru/id6330077443_gos ); Самарская область ( https://max.ru/SamarOblast ); Город Сызрань ( https://max.ru/szradm ).

Как сообщает пресс-служба национального мессенджера, ежедневная аудитория MAX по итогам сентября превысила 90 миллионов пользователей. С момента запуска приложение установили более 140 миллионов человек, в том числе более 11,5 миллионов иностранных пользователей из стран СНГ. В среднем пользователи нацмессенджера отправляют более 1,9 миллиарда сообщений и совершают порядка 34 миллионов звонков в сутки. За год в нацмессенджере создано более 15 миллионов приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией 570 миллионов подписчиков.