Аудитория госпабликов Самарской области в МАХ в превысила 630 тысяч пользователей

По данным ЦУР Самарской области количество пользователей госпабликов в МАХ в нашем регионе составляет 634 778 человек.
В топ-10 госпабликов по количеству подписчиков в Самарской области входят: канал Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева (https://max.ru/Fedorischev63); РСЧС Самарская область (https://max.ru/id6315800932_gos); МЧС Самарской области (https://max.ru/id6315800812_gos); Министерство здравоохранения Самарской области (https://max.ru/minzdrav_63); Министерство образования Самарской области (https://max.ru/samminobr); Тольяттинский госуниверситет (https://max.ru/id6320013673_gos); Медиаагентство «Самара 450» (https://max.ru/samara450); Образовательный центр «Южный город» (https://max.ru/id6330077443_gos); Самарская область (https://max.ru/SamarOblast); Город Сызрань (https://max.ru/szradm).
Как сообщает пресс-служба национального мессенджера, ежедневная аудитория MAX по итогам сентября превысила 90 миллионов пользователей. С момента запуска приложение установили более 140 миллионов человек, в том числе более 11,5 миллионов иностранных пользователей из стран СНГ. В среднем пользователи нацмессенджера отправляют более 1,9 миллиарда сообщений и совершают порядка 34 миллионов звонков в сутки. За год в нацмессенджере создано более 15 миллионов приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией 570 миллионов подписчиков.