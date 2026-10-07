В Самаре планово включат сирены

В Самаре плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, ранее запланированная на 7 октября, пройдет в пятницу, 9 октября.

С 10:43 по местному времени кратковременно включат электросирены и громкоговорители.

️ После этого на общедоступных теле- и радиоканалах прозвучит сообщение: «Внимание всем! Проводится техническая проверка системы оповещения населения!»

Проверка носит плановый характер. Просим сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию.