В Самаре планово включат сирены

В Самаре плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, ранее запланированная на 7 октября, пройдет в пятницу, 9 октября.
С 10:43 по местному времени кратковременно включат электросирены и громкоговорители.
️ После этого на общедоступных теле- и радиоканалах прозвучит сообщение: «Внимание всем! Проводится техническая проверка системы оповещения населения!»
Проверка носит плановый характер. Просим сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию.