Первое заседание Самарской губернской думы пройдет 8 октября

Губернатор Вячеслав Федорищев подписал указ о первом заседании Самарской губернской думы восьмого созыва, сообщили в правительстве региона, пишет Коммерсантъ-Волга.

Заседание начнется в 11:00 (MSK+1). Депутаты изберут председателя и зампредседателей областного парламента и сформируют состав комитетов. Кроме того, в соответствии с законом «О Самарской губернской думе», депутаты изберут представителя от законодательного органа власти в Совете Федерации РФ.

Согласно итогам выборов, по общеобластному избирательному округу 18 мандатов получила «Единая Россия», КПРФ досталось пять мандатов, ЛДПР — один мандат. Еще одно место в областном парламенте получили «Новые люди». В 24 одномандатных избирательных округах победу одержали кандидаты, выдвинутые «Единой Россией», еще в одном округе победил кандидат от КПРФ.