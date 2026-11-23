В детском саду «Елочка» состоялось яркое и познавательное событие: к воспитанникам группы «Витаминки» пришла команда Молодежки Народного фронта Самарской области. Гости провели увлекательный мастер-класс, в ходе которого дети вместе со взрослыми мастерили синичек.

Каждый ребенок с вдохновением создавал свою птичку: подбирал цвета, приклеивал детали и добавлял маленькие штрихи. Участники Молодежки терпеливо помогали детям, подсказывали хитрости работы с материалами и делились идеями. Так из простых материалов рождались такие разные и милые синички - каждая со своим характером и настроением.

Помимо творческой части, команда Молодежки Народного фронта принесла угощение для птиц, помогла развесить кормушки на территории детского сада и рассказала ребятам много интересных фактов о жизни зимующих пернатых.

Дети узнали, чем можно и чем нельзя подкармливать птиц зимой, какие виды остаются зимовать в Самарской области и почему так важно заботиться о пернатых в холодное время года.

«Для нас очень важно приходить к детям с такими простыми, но важными делами. Когда ребенок своими руками делает синичку, а потом вместе со взрослыми вешает кормушку - это не просто занятие, это настоящий урок доброты и ответственности. Мы видим, как горят глаза у ребят, и понимаем, что все делаем не зря. Молодежка Народного фронта всегда рядом - и с подрастающим поколением, и с теми, кто в нас нуждается»,- поделился участник команды Молодежки Народного фронта Самарской области Кирилл Горелов.

Мероприятие прошло в теплой и дружной атмосфере. Воспитанники группы «Витаминки» не только научились мастерить синичек своими руками, но и получили важный урок бережного отношения к окружающему миру.