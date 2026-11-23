Авито Путешествия изучили бронирования на декабрь в квартирах и загородном жилье, где разрешено останавливаться с животными. По данным платформы, в Самарской области аренда загородного дома с животными в среднем обходится в 15 800 рублей в сутки. Такое жилье обычно бронируют на одну ночь для компании из восьми человек.

Загородное жильё чаще всего бронируют в Московской, Ленинградской и Свердловской областях. В десятку также вошли Кемеровская, Челябинская и Нижегородская области, Краснодарский край, Карелия, Самарская и Новосибирская области. Сильнее всего спрос за год вырос в Волгоградской (+67%), Оренбургской (+60%), Пензенской (+46%), Брянской (+40%) и Мурманской (+34%) областях.

На дома и коттеджи приходится 96% бронирований за городом. Спрос на гостевые дома за год вырос на 127%. Аренда дома в среднем стоит 18 200 рублей в сутки, дачи — 10 900 рублей, а домика на базе отдыха — 11 200 рублей.

За городом останавливаются в среднем на два дня. В одном доме в среднем размещаются пятеро взрослых и трое детей. Жильё бронируют за 65 дней до заселения.

Квартиры, где можно остановиться с животными, чаще всего бронируют в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В десятку также вошли Екатеринбург, Сочи, Новосибирск, Нижний Новгород, Краснодар, Кировск и Ярославль. За год спрос вырос на 82% в Выборге и Переславле-Залесском и на 47% в Екатеринбурге.

Чаще всего выбирают однокомнатные квартиры. На них приходится 37% всех бронирований квартир. Спрос на трёхкомнатные квартиры за год вырос на 6%. Аренда квартиры в среднем стоит 4 300 рублей в сутки, студии — 3 500 рублей, а однокомнатной квартиры — 3 700 рублей.

В квартире в среднем останавливаются двое взрослых и ребёнок. Квартиру снимают в среднем на три дня, а бронируют за 60 дней до заселения.