Кинематограф и игровая индустрия сегодня пестрят премьерами — и для части аудитории это становится поводом спланировать отдых. Эксперты Авито Работы провели опрос среди 2 000 россиян, чтобы выяснить, готовы ли они взять отгул, выходной или отпуск ради премьеры сериала, фильма или игры. Согласно результатам исследования, 15% респондентов уже брали выходной ради такого повода или специально планировали отпуск под дату релиза. Ещё 12% пока не делали этого, но рассматривают такую возможность.

Мужчины чаще женщин готовы взять отгул или выходной ради премьеры: 31% против 24% соответственно. Из них 11% мужчин уже брали отгул или выходной ради премьеры (среди женщин — 7%), ещё 7% специально планировали отпуск под дату выхода (среди женщин — 6%). При этом мужчины также чаще рассматривают такую возможность в будущем — 13% против 11% у женщин.

Чаще всего поводом взять выходной становится премьера крупнобюджетного фильма (33%), нового сезона популярного сериала (31%), крупный кинофестиваль или премия в сфере кино и игр (28%), а также финальная серия или сезон (28%). Релиз долгожданной видеоигры выбирают 18% опрошенных. Среди главных причин планировать отгул под премьеру — желание просто отдохнуть и переключиться (37%), разделить впечатления с друзьями или сообществом в день релиза (29%), а также совпадение премьеры с рабочим графиком или сменой (27%). Ещё 24% продлевают отдых, если премьера приходится на выходной или праздник, 22% хотят пройти игру или посмотреть сериал за один заход, без перерывов, а 20% не хотят спойлеров и стремятся увидеть всё первыми.

Большинство тех, кто уже брал выходной ради премьеры или рассматривает такую возможность, с высокой вероятностью сделают это снова: 25% уже знают дату и планируют отгул, ещё 42% скорее возьмут выходной, если их заинтересует конкретный фильм, сериал или игра. Только 6% точно не будут брать отгул. Интересно, что молодёжь 18–24 лет чаще настроена решительно: 40% уже знают дату и планируют отгул, тогда как среди респондентов 25–34 лет таких 26%.