Минздрав обновляет порядок оказания терапевтической помощи взрослым. Ведомство подготовило документ, который не только обновляет устаревшие нормы, но и вводит новые принципы маршрутизации, цифровизации и доступности медицинской помощи. Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года, заменяя действующий приказ Минздрава от 2012 года.

Одно из ключевых нововведений - телемедицина. Теперь терапевт сможет удалённо следить за пациентами с артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Поликлиники смогут покупать медицинские устройства, передающие данные на расстояние. Количество тонометров, глюкометров и других гаджетов будет зависеть от числа пациентов, нуждающихся в дистанционном наблюдении.

Проект приказа чётко определяет взаимодействие между первичным звеном и специализированной помощью. Теперь терапевт сможет направлять пациента к профильному врачу (например, к кардиологу или эндокринологу) и продолжать лечение в соответствии с его рекомендациями.

Если амбулаторная терапия неэффективна или необходимы обследования, которые невозможно провести в поликлинике, терапевт, согласовав это с профильным специалистом, направит пациента в стационар или в организацию паллиативной помощи. Ранее существовала только общая норма о направлении к врачам-специалистам и госпитализации.

В проекте предлагается разрешить использовать автоматические и полуавтоматические тонометры. Терапевты уже могут применять их, но по действующим стандартам необходим именно сфигмоманометр. При проверке лицензии использование автоматического тонометра может быть признано несоответствием требованиям.

В список оборудования для кабинетов также входят весы, термометры, сантиметровая лента, секундомер и автоматизированные рабочие места врачей, подключённые к медицинской информационной системе, пишет Царьград.