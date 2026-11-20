Пользователи жаловались на сбои в работе Ozon банка. У людей не проходили переводы и не работала оплата, пишет 63.ру.

Больше всего жалоб на работу банка поступало от жителей Новосибирской, Свердловской, Самарской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Городские медиа запросили комментарий у площадки, чтобы узнать причины сбоя и понять, когда ждать нормализации работы. Как только редакция получит ответ, мы сразу дополним новость.

По данным в 9:37 (мск): Сегодня утром сервисы Оzon Банка работали нестабильно у части клиентов. Специалисты уже устранили проблему — сейчас все сервисы банка работают в обычном режиме, сообщили в пресс-службе Ozon.