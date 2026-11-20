Более 80% россиян предпочитают чтение книг скроллингу социальных сетей и просмотру коротких видео. При этом увлечь читателей способны не только легкие динамичные произведения, но и классическая литература. Главным условием, которое помогает забыть о телефоне, оказался захватывающий сюжет. Об этом 20 ноября свидетельствуют результаты опроса книжной сети «Буквоед», с которыми ознакомились «Известия».

В опросе приняли участие более 800 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Согласно исследованию, 52,5% респондентов практически ежедневно читают книги вместо того, чтобы проводить время в социальных сетях. Еще 28,8% делают это несколько раз в неделю. Лишь 5,4% опрошенных признались, что редко отказываются от цифровых развлечений в пользу чтения.

Главным фактором, который удерживает внимание и заставляет отложить телефон, участники опроса назвали захватывающий сюжет — такой ответ дали 43,8% респондентов. На втором месте оказались неожиданные повороты и интрига: их отметили 22,8%. Еще 17,5% признались, что им важно сопереживать главному герою. Легкий стиль изложения и динамика повествования оказались менее значимыми — их выбрали 7,3 и 6,7% участников соответственно.

Среди жанров, которые способны быстрее всего увлечь читателей, лидируют детективы и триллеры. На втором месте расположились фантастика и фэнтези, за ними — современная проза и любовные романы. Последнюю строчку заняли ужасы и мистика. В числе произведений, от которых респонденты не могли оторваться, участники опроса назвали детективы Агаты Кристи, истории о Гарри Поттере, романы Стивена Кинга и Федора Достоевского, а также книги Эриха Марии Ремарка, Сомерсета Моэма и братьев Стругацких.