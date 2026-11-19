Более 40% российских студентов хотели бы получать от 50 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц, еще каждый пятый рассчитывает на доход от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. При этом 19% не готовы соглашаться на зарплату ниже 150 тыс. рублей даже при совмещении работы с учебой. Лишь 16% опрошенных устроила бы ежемесячная оплата менее 50 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитиков IT-колледжа «Хекслет», с которыми ознакомились 19 ноября «Известия».

Исследование показало, что 69% респондентов за последний год пробовали трудоустроиться. Из них 17% удалось найти работу, 56% продолжают поиски, а каждый четвертый отказался от попыток после неудачного опыта.

Главным препятствием для молодых соискателей стало отсутствие необходимого опыта: на эту проблему указали 66% участников опроса. Еще 48% испытывали сложности с поиском вакансий с подходящим графиком, а 26% сомневались в своих профессиональных навыках. Кроме того, 19% рассказали, что работодатели предлагали им слишком низкую зарплату.

В целом 67% студентов, которые пытались найти работу за последний год, считают эту задачу сложной. Из них 44% назвали процесс скорее сложным, а 24% — крайне сложным. При этом 22% опрошенных уверены, что современному студенту найти работу легко. Вместе с тем учеба не всегда становится препятствием при трудоустройстве: 89% респондентов ни разу не получали отказа от работодателя с объяснением, что они еще учатся.

Наиболее востребованным форматом занятости среди опрошенных стала работа на неполный день — ее предпочли 50% участников исследования. Еще 36% рассматривают временную или сезонную занятость, 32% хотели бы пройти оплачиваемую стажировку. В пятерку популярных вариантов также вошли проектная работа и фриланс (24%), а также постоянная занятость на полный день (23%).

При выборе вакансии для 40% студентов имеет значение ее соответствие направлению обучения. При этом 11% принципиально ищут работу только по специальности, а 29% готовы рассмотреть и другие профессиональные сферы. Еще 31% респондентов считают, что профиль образования не имеет решающего значения: для них важнее хорошие условия труда и высокая зарплата. Кроме того, 20% намеренно ищут работу в другой сфере, чтобы получить новые навыки и расширить профессиональные компетенции.