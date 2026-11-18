150 студентов и их наставников представили проекты в трех направлениях: производственные кейсы, техническое творчество и изобретательство, креативные индустрии.

За четыре года работы выставка превратилась из площадки презентации молодежных разработок в пространство взаимодействия студентов, наставников и работодателей. В прошлом году проект вошел в топ регионального этапа форума «Сильные идеи для нового времени» и получил поддержку губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Сейчас он развивается как часть региональной инновационной площадки Центра профессионального образования Самарской области «Рацио_КОД».

Наиболее тесное взаимодействие с работодателями развернулось в треке «Работодатель – студенты СПО. Решение кейсов». Второй год подряд предприятия предлагают участникам задачи из собственной практики, а студенты ищут решения, которые можно применить в реальном производстве.

Нововведение этого года - трек «Креативные индустрии – взгляд в будущее». Его участники представили оригинальные проекты с предпринимательским потенциалом.

Еще одно направление развития выставки связано с учебно-производственными комплексами колледжей, которые выпускают продукцию и выполняют заказы предприятий. Для презентации таких изделий планируется открыть трек «Профстарт».

Фот: Министерство образования Самарской области