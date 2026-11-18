В ночь с 17 на 18 ноября в жилом доме, расположенном в Самарском районе, произошел пожар, в результате которого погибла 12-летняя девочка. Кроме того, пострадали 10-летний мальчик и 74-летняя женщина. В настоящее время потерпевшим оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительной версии, пожар произошел из-за замыкания электропроводки.

По данному факту следователем Куйбышевского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены первоначальные судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причин пожара и всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.