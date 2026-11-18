Этот вопрос стал одной из тем обсуждения во время оперативного совещания в правительстве региона, пишет 63.ру.

По словам первого вице‑мэра областной столицы Михаила Малыхина, до конца этой недели чиновники начнут искать нового перевозчика. Они планируют выставить на торги один лот, победитель которого будет обслуживать 50 маршрутов, работающих по регулируемым тарифам. Госконтракт с подрядчиком предусмотрен на три года вперёд — с 2027 по 2029 годы.

Однако такое положение дел смутило губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Он указал Михаилу Малыхину, что такая организация торгов рискует привести к повторной монополизации рынка автобусных перевозок. При этом другие компании, у которых не хватает ресурсов для одновременного обслуживания всех 50 маршрутов, рискуют остаться «за бортом».

«Конкуренция хорошо влияет на экономику процессов. Очень долго мы видим, что в городе работает одна компания, которую характеризуют как монополиста», — пояснил Вячеслав Федорищев.

Глава региона добавил, что у специалистов Министерства финансов есть несколько вопросов к условиям, в которых работает нынешний перевозчик. В первую очередь — к тарифообразованию. И в случае, если чиновники мэрии Самары не пересмотрят условия контракта, к работе снова может приступить монополист.

«У монополиста есть преимущество — единое централизованное управление. Оно всегда положительно влияет на некоторые управленческие процессы», — пояснил губернатор.

С другой стороны, Вячеслав Федорищев порекомендовал представителям мэрии Самары прислушаться к рекомендациям администрации губернатора и Министерства финансов. Необходимые корректировки Михаил Малыхин должен будет сделать вместе с главой Минфина Ольгой Собещанской.

«Это капиталоёмкий вопрос: около 5,4 миллиардов рублей в год, то есть 1,5–2 % от всего областного бюджета. Я хочу, чтобы вы понимали управленческие принципы и условия расходования средств. Мы бьёмся за каждую копейку», — резюмировал Вячеслав Федорищев.

На данный момент большинство автобусных маршрутов обслуживает ООО «Самара Авто Газ». Компания пришла на смену муниципальному перевозчику «Пассажиравтотранс». Через несколько лет на рынке появилась вторая компания — ООО «Ирбис».

Наравне с «САГ» и «Ирбис» самарцы могут воспользоваться услугами перевозчиков по нерегулируемым тарифам. Они работают на 16 маршрутах. Но городские власти планируют к ближайшие пару лет избавиться от такого вида общественного транспорта.