Самарская региональная общественная организация «Большая семья» при поддержке Фонда президентских грантов реализует проект поддержки многодетных семей «Большая поддержка Большой семьи». За последние пять лет СРОО «Большая семья» выиграла несколько конкурсов Фонда президентских грантов, и все проекты были посвящены поддержке семей с детьми.

В этот раз главными героями проекта стали 25 многодетных семей, а это более 125 человек, проживающих в Промышленном, Советском и Железнодорожном районах Самары. Прежде всего проект помогает снизить риск эмоционального выгорания у родителей, воспитывающих троих и более детей, а также организовать регулярный доступный и полезный совместный отдых для семей - театры, кино, экскурсии, мастер-классы и другие активности - с учётом возрастных особенностей всех детей, от младенцев до подростков. Кроме того, проект помогает родителям решать проблемы с развитием детей и снижать родительско-детские конфликты.

Одна из площадок проекта - клуб «Волшебники», где тихо не бывает. Это и мини-сад, и продлёнка, и своеобразная школа. Пока мамы играют с младшими детьми, старшие в это время занимаются английским языком. Школьникам здесь преподают математику и русский язык. Дети подтянули учёбу и научились самостоятельно делать уроки, рассказывает мама пятерых детей Инна Лопухова. Старшему ребёнку 15 лет, младшему всего 9 месяцев. Инна признаётся, что не всегда успевает уделять каждому достаточно внимания, поэтому часто вся семья приходит сюда, чтобы вместе с пользой провести время.

«Важно, наверное, каждой маме признавать, что порой мы не можем дать им всей нужной информации, даже по учебникам. Здесь учат не только давать новые знания, но и как бы учат самореализации какой-то, чтобы он сам понимал, двигался в направлении правильном», - делится многодетная мама Инна.

Нередко здесь бывает и Нина Данилова вместе с тремя дочками. Младшая девочка появилась на свет, когда муж Нины служил в зоне СВО. Говорит, занятия в клубе значительно облегчают быт: пока дочери играют, она может пообщаться с другими мамами.

«Мы узнали об этой группе через интернет, как-то посоветовали другие мамочки. И я вступила в эту группу. И теперь дети у меня занимаются, сюда ходят. Нас приглашают на разные мероприятия, вот в очередной раз в театры мы ходили», - рассказывает Нина Данилова.

Такие разноплановые занятия для многодетных семей клуб «Волшебники» проводит вместе с общественной организацией «Большая семья». Основатели организации - Ольга Орлова, Людмила Новоселецкая и Ирина Гуляева - тоже многодетные мамы, воспитывают детей разных возрастов и на собственном опыте знают, как порой сложно приходится другим родителям. Они создали проект и выиграли грант от Фонда президентских грантов. На эти деньги нанимают педагогов и организуют для семей разные активности.

Самарская область традиционно является лидером среди субъектов Приволжского федерального округа и других российских регионов по числу победителей конкурсов Фонда президентских грантов. Чаще всего президентские гранты получают социально значимые проекты по оказанию помощи бойцам, ветеранам СВО и их семьям, инклюзии, помощи пожилым и многодетным семьям и другие.

Фото - СРОО «Большая семья».