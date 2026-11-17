Во вторник, 17 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с самарскими делегатами Международного фестиваля молодежи–2026. Мероприятие, приуроченное к Международному дню студентов, состоялось на площадке духовно-просветительского кластера «Стартап Духа». Это новое функциональное пространство для молодых людей открылось в областном центре в сентябре текущего года. Глава региона поприветствовал собравшихся, сделав акцент на формате взаимодействия.

«Я бы хотел, чтобы мы с вами по-другому построили работу. Чтобы вы рассказали о том, что сделано, – не просто идею, а с кем работали, к кому приходили», – сказал Вячеслав Федорищев.

Руководитель области отметил, что у идеи очень короткий цикл жизни: то, что еще год назад было новаторским, сегодня уже теряет актуальность и требует пересмотра. По его словам, инициатива не всегда может быть «хорошо обкатанной», но важно стать ее центром, который будет администрировать, мотивировать и собирать команды.

«С чего-то нужно начинать, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – Если прийти и просто сказать, что у меня хорошая идея, – таких на самом деле много. Более ценно показать: в чем ее прикладной смысл. Тогда всем, кто должен поддерживать, – вашим руководителям, руководителям молодежной политики, спонсорам, – будет понятно, что делать».

Говоря о возможностях для молодых людей, глава региона отметил участие самарской делегации в Международном фестивале молодежи, который в 2026 году проходил в Екатеринбурге. «На самом деле это возможность пообщаться с такими же, как вы, яркими, целеустремленными. Мы знаем, что вы там работаете с интересом. Это точно база знаний, знакомств, которые потом можно конвертировать в межрегиональные проекты. Сколько людей, столько и мнений, сколько регионов, столько и разных интересных проектов», – сказал Вячеслав Федорищев.

В ходе встречи участники представили главе региона свои проекты. Направления разные – от проведения тематических форумов до создания крытого кинологического манежа для тренировок и соревнований. Со своей инициативой к губернатору также обратилась семья Осиповых. Наталья Владимировна и Виктор Николаевич, участники волонтерского корпуса фестиваля, находятся на заслуженном отдыхе, но продолжают помогать людям.

«В добровольчество мы пришли благодаря нашей дочери. Вышли на пенсию, переехали в Самару. Она к этому времени была студенткой университета, руководила молодежной организацией и возглавляла патриотические проекты в городе. Мы подключились. В команде были не только студенты, но и люди нашего возраста», – поделилась Наталья Владимировна.

Она предложила создать сообщество «Семейные волонтеры», идея которого заключается в том, чтобы через концепцию объединения и своим личным примером показывать и передавать молодому поколению семейные ценности, патриотические взгляды и любовь к своей стране и региону. По ее словам, инициатива нашла поддержку в региональном центре.

В завершение диалога участники договорились провести встречу с участием губернатора и профильных министров, на которой молодые люди защитят свои доработанные проекты.

Вячеслав Федорищев также вместе с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосиемпообщался с воспитанниками и наставниками духовно-просветительского кластера «Стартап Духа», осмотрел его инфраструктуру.

«Замечательный центр. За таким названием стоит очень многое. Это преподаватели, которые имеют правильное понимание духовного воспитания молодых ребят. Мы сейчас пообщались. Замечательные дети, увлеченные делом, с горящими глазами, – подчеркнул руководитель области. – Дело не только в том, что они создают своими руками, но в том, что они общаются и получают новые возможности».

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области