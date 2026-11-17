Во вторник, 17 ноября, Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание Совета Ассоциации «Союз работодателей Самарской области». На повестке – вопросы дальнейшего развития отрасли, внедрения роботизированных технологий и современного оборудования, чтобы двигаться к достижению технологического лидерства – цели, поставленной Президентом России Владимиром Путиным. Участие в обсуждении приняли руководители крупнейших предприятий, которые составляют основу экономики региона.

В настоящий момент в работе Союза участвует более 120 ключевых компаний, в числе которых системообразующие предприятия федерального и регионального уровня. В них трудятся более 200 тысяч человек, а вместе с их семьями – это более полумиллиона жителей области. Важно, что в организацию входят научные и образовательные учреждения, в том числе вузы, колледжи, школы. Они работают в тесном взаимодействии с предприятиями и совместно выступают экспертами по важным темам.

«Каждое предприятие, которое вы представляете, вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона. Ваше ответственное отношение к жителям, которые работают у вас, заслуживает большого уважения», – отметил Вячеслав Федорищев в начале совещания.

В этом году Союзу работодателей Самарской области исполнилось 30 лет со дня его образования. «Возраст еще молодой. Но с точки зрения института развития, который во всех регионах страны позволяет доносить позицию работодателей, обеспечивают гармонию в коллективах, срок достаточно большой. Институт – состоятельный», – считает руководитель региона. Он выразил благодарность президенту Российского союза промышленников и предпринимателей, уполномоченному при Президенте России по защите прав предпринимателей Александру Шохину и всем, кто участвует в работе Ассоциации.

Прошедшие годы стали достаточно активными с точки зрения развития промышленности региона. Предприятия, входящие в Союз работодателей, производят более 60% валового регионального продукта Самарской области.

«Вы, представители ваших предприятий активно взаимодействуют с министерством экономического развития и инвестиций, а также с министерством промышленности и торговли, сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Диалог у нас есть, и мы можем понять, где и чем может помочь Правительство региона, государство», – подчеркнул Губернатор.

Президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», генеральный директор ООО «Авиакор – самарский авиационный завод» Алексей Гусев отметил, что в числе приоритетных задач – ликвидация кадрового голода. В этом вопросе помогает кооперация с вузами и учреждениями среднего профессионального образования, которые реализуют проекты «Передовая инженерная школа» и «Профессионалитет».

Во время обсуждения вопросов речь шла и о реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». «Предприятия региона при поддержке Правительства Самарской области вкладываются в цифровую трансформацию, внедрение бережливого производства и автоматизацию производства для компенсации нехватки персонала», – отметил Алексей Гусев. На сегодняшний день в Самарской области в проекте участвует 241 предприятие, а совокупный экономический эффект превысил 4 млрд рублей.

Помимо прочего, актуальной задачей остается усиление корпоративной социальной ответственности. Это вопрос предоставления мер поддержки сотрудникам с семейными обязанностями в рамках демографической политики. «Священной социальной задачей остается поддержка воинских подразделений, участвующих в специальной военной операции, направление гуманитарной помощи, а также оказание помощи членам семей участников и ветеранов СВО», – добавил руководитель Союза работодателей.

В завершении заседания Вячеслав Федорищев поблагодарил руководителей предприятий за постоянный и конструктивный диалог. Он позволяет оперативно реагировать на те или иные вызовы времени в условиях максимальной мобилизации. Важно продолжить работу, чтобы добиваться решения задач, поставленных главой государства.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области