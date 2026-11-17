Главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Самарской области по г. Самаре, заместитель главного врача по медицинской части Самарской городской больницы №4 Людмила Поваляева:



"ХОБЛ — это не «просто кашель курильщика» и не неизбежный спутник возраста. Это хроническое воспаление дыхательных путей, при котором воздух с трудом выходит из лёгких. Главные симптомы, которые должны насторожить: кашель, особенно с мокротой, и одышка, которая раньше не беспокоила. Многие списывают это на «натренированность» или «возраст», и болезнь годами остаётся незамеченной.



Курение и пассивное курение

Курение — причина ХОБЛ в 80–90% случаев. У курильщиков риск заболеть ХОБЛ в 6 раз выше, чем у некурящих. Но важно другое: отказ от курения работает в любом возрасте и на любой стадии болезни. Даже если стаж большой, даже если уже есть одышка — бросать не поздно и не бессмысленно.

Пассивное курение повышает риск ХОБЛ и у тех, кто сам никогда не курил. Если в доме курит кто-то из близких, проветривание и «курение на балконе» не решают проблему полностью: дым возвращается в помещение. Защитить свою семью — это тоже проявить заботу о лёгких.



Образ жизни, который поддерживает дыхание

Движение — это лекарство, которое всегда с вами. При ХОБЛ регулярная физическая активность не «изнашивает» лёгкие, а помогает им работать эффективнее. Даже ходьба по 30 минут в день в комфортном темпе улучшает переносимость нагрузки и снижает риск обострений. Исследования показывают: каждые 1000 шагов в день связаны со снижением вероятности обострений примерно на 5%.

Начните с прогулки до магазина и обратно, с того, что приносит удовольствие. Если есть одышка — двигайтесь в своём темпе, делайте паузы.



Питание

Лишний вес затрудняет дыхание и усиливает одышку, поэтому поддержание здорового веса — это реальная помощь лёгким. При этом худеть «голодом» при ХОБЛ нельзя: организму нужны белок и энергия, чтобы поддерживать дыхательные мышцы. Ешьте небольшими порциями, чтобы переполненный желудок не давил на диафрагму, и пейте достаточно воды в течение дня (ориентир — около 1,5–2 литров, если врач не ограничивал жидкость).



Вакцинация

Инфекции — один из главных провокаторов обострений ХОБЛ. Прививки от гриппа ежегодно, пневмококковой инфекции и COVID-19 — это доказанная защита от тяжёлых осложнений, особенно для людей с хроническими болезнями лёгких".



17 ноября - Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ). В этом году он проходит под девизом «Ранняя диагностика и своевременное лечение».

Фото: минздрав СО