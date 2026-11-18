У главного зимнего волшебника России есть не только свой адрес и почта, но и день рождения. Хоть и дата не имеет официального статуса в календаре, праздник проводят ежегодно с размахом. В этот день начинается обратный отсчет до Нового года, а в Великом Устюге зажигают первую новогоднюю елку и открывают почту для писем с желаниями.

Ежегодно день рождения самого главного и любимого персонажа новогодних сказок в России отмечают 18 ноября. В 2026 году эта дата приходится на среду.

Для самого волшебника это еще и стартовый свисток: с этого дня начинается его предновогоднее путешествие по городам, а до Нового года остается 43 дня.

Впервые день рождения Деда Мороза отметили на его вотчине, в Вологодской области, в 2005 году. Дата выбрана неслучайно и не по капризу сказочника. Именно 18 ноября в Великом Устюге, который официально считается родиной Деда Мороза, среднесуточная температура устойчиво переходит через ноль в сторону минуса. Начинаются настоящие морозы, и зима вступает в свои права, пишет Газета.

Праздник появился по инициативе детей, которые часто спрашивали, когда у волшебника день рождения. И в 2005 году было решено выбрать дату, совпадающую с реальным приходом зимы — 18 ноября.

Впервые праздник отметили 18 ноября 2005 года в рамках проекта «Великий Устюг — родина Деда Мороза», запущенного в конце 1990-х по инициативе московских и вологодских властей.

Великий Устюг был официально объявлен родиной Деда Мороза в 1999 году по инициативе мэра Москвы Юрия Лужкова и губернатора Вологодской области Вячеслава Позгалева.