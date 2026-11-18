20 ноября в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» откроется выставка работ Тимура Новикова «Искусство как жизнестроение» (12+). В экспозиции представят серию тиражных шелкографий из собрания Сергея Бугаева «Африка». На открытии самарский искусствовед Дарья Волкова прочитает лекцию «Тимур Новиков и «Новые художники» (12+). Вход свободный.

Тимур Новиков (1958-2002) – выдающийся советский и российский художник, основатель творческой группы «Новые художники» и «Новой академии изящных искусств». Сотрудничал с оркестром «Популярная механика» Сергея Курехина, оформлял концерты группы «Кино», выступил актером и художником фильма «Асса» (18+). Проводил совместные акции с Энди Уорхоллом и Джоном Кейджем.

«Новые художники» во главе с Тимуром Новиковым искали способы целостной жизни. Искусство для них было не отдельной сферой деятельности, а способом существования – жизнестроением. Они не разделяли то, что делали, как мыслили и как жили. Все становилось частью единой художественной практики.

Идею целостной жизни Новиков во многом подхватил у авангардистов, которые за несколько десятилетий до него действовали в «Союзе молодежи». Летописцы творчества Новикова нередко говорят о нем как о продолжателе дела русского авангарда, наследнике идей Михаила Ларионова и Ильи Зданевича, связанных с теорией всёчества.

Всёчество предполагало открытость всему и отказ от каких-либо ограничений в искусстве. Как говорили сами авангардисты: мы со всем соглашаемся – ведь это самый верный способ все отрицать. В этом парадоксе заключалась особая свобода: принимая все, художник переставал подчиняться чему-либо одному.

Тимур Новиков стремился создать целостную художественную систему, в которой искусство не отделено от жизни, а становится способом ее преобразования. Именно поэтому наследие художника важно рассматривать не только через его произведения, но и через созданную им среду, его идеи, сообщества и саму манеру художественного действия. Он оставил после себя не просто художественный стиль, а способ мыслить, действовать и жить искусством.

Тиражная серия шелкографий, выпущенная Тимуром Новиковым в Финляндии, стала завершающим проектом в творческой деятельности художника. Более года он, почти уже ослепший, посещал Хельсинки, где в типографии тщательно подбирал цвета для будущих работ.

Серия представляет собой уменьшенные варианты наиболее известных и значительных произведений Тимура Новикова. Художник рассчитывал, что именно это издание будет представлять его творчество в музеях России. Перед смертью Новиков успел передать полный комплект серии Тульскому художественному музею.

В «ЗИМ Галерее» будут представлены работы из коллекции Сергея Бугаева «Африка».

Выставка продлится до 6 декабря.

20 ноября 19.00

Открытие выставки и лекция Дарьи Волковой

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)