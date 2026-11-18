Житель областной столицы, имея задолженность по алиментным обязательствам перед своим ребенком, скрывался от судебных приставов в течение длительного времени. В ходе разыскных мероприятий сотрудниками Службы был установлен адрес проживания должника, а также то, что мужчина выходит из дома редко и только рано утром.

Ранним утром судебными приставами отделения судебных приставов по исполнительному розыску был осуществлен выезд по месту нахождения разыскиваемого. Дождавшись, когда мужчина покинет квартиру, сотрудники Службы напомнили должнику о его родительском долге и доставили в отделение судебных приставов Промышленного района г. Самары.

Сотрудниками органов принудительного исполнения в отношении алиментщика был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Рассмотрев материалы дела, суд назначил должнику наказание в виде 40 часов обязательных работ.

В случае если мужчина продолжит избегать своих родительских обязательств, он может быть привлечен уже к уголовной ответственности.