С целью выявления и пресечения фактов незаконного привлечения иностранной рабочей силы сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области провели в Самаре комплекс профилактических мероприятий.

В ходе одного из рейдов полицейские выявили признаки грубого нарушения законодательства. Предприниматель, осуществляющий строительные работы на территории Красноглинского района г. Самары незаконно трудоустроил иностранных граждан без необходимых разрешительных документов, чем не только нарушил законодательство, но и создал риски для социальной стабильности, поскольку нарушил установленные государством механизмы контроля за трудовой миграцией.

Для детальной проверки обстоятельств сотрудники Управления по вопросам миграции инициировали внеплановую документарную проверку в отношении работодателя. В процессе изучения документации полицейские установили: работодатель не соблюдал требования миграционного законодательства при оформлении трудовых отношений с иностранцами.

На основании собранных материалов сотрудники Управления составили административные протоколы за правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ст.18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства» и вынесли постановления о привлечении юридического лица к административной ответственности. В качестве наказания работодателю назначены штрафы — их общая сумма составила 600 000 рублей.

Сотрудники полиции продолжают мониторинг ситуации в сфере миграции, чтобы оперативно выявлять и пресекать новые попытки обхода законодательства.